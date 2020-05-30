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الكهرباء: بدء تجارب الموقع الإلكترونى الجديد لتلقى طلبات العدادات الكودية

السبت، 30 مايو 2020 03:18 م
الكهرباء: بدء تجارب الموقع الإلكترونى الجديد لتلقى طلبات العدادات الكودية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه تم البدء فى تجربة الموقع الاليكترونى الجديد الخاص بتلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و ذلك لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خوفا من انتشار فيروس كورونا، موكدا أنه لن يتم إطلاق الموقع إلا بعد التأكد من نجاح و جودة الموقع.

و أوضح شاكر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه لن يتم السماح لشركات توزيع الكهرباء بالتعامل مع المخالفين بنظام الممارسات الذين يبلغ عددهم 290 ألف مواطن و استبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممنه يحملون حق الضبطية القضائية.

وتابع شاكر أن القواعد الجديدة لتركيد العدادات الكودية التى تم إعدادها على منهج علمى و شامل لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم، وتم الغائهم فى القواعد الجديدة و السماح لهم بتركيب عداد كودى.

كان  مجلس الوزراء وافق ،  الخميس الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح، واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

وزارة الكهرباء

عداد كودى

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