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"الكاثوليكية": مؤتمر شباب الكنيسة أونلاين ونشترط جودة الإنترنت للمشاركة

السبت، 30 مايو 2020 03:18 م
"الكاثوليكية": مؤتمر شباب الكنيسة أونلاين ونشترط جودة الإنترنت للمشاركة الانبا باسيليوس- صورة أرشيفية
سارة علام

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج، عن تنظيم مؤتمر لشباب الكنيسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد، حيث يترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فعاليات المؤتمر في الفترة ما بين الثامن وحتي العاشر من شهر يونيو المقبل، على أن يعمل مسئول الشباب في كل كنيسة بتسجيل أسماء المشاركين في المؤتمر في موعد أقصاه السادس من يونيو 2020، وذلك التزاما بقرارات الكنيسة التى تمنع التجمعات والمؤتمرات والأنشطة الكنسية تجنبا للزحام المسبب لانتشار وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا ومن ثم فإن الكنيسة تمكنت من تحويل كافة خدماتها الروحية والشبابية إلى الخدمة عن بعد.

واشترطت الكنيسة على الراغبين في التسجيل، حضور كافة الندوات والفعاليات مع وجود انترنت جيد يمكن المشارك من الاستفادة من كافة الفعاليات.

وفي سياق آخر، فإن اليوم السبت قد شهد اجتماع المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الإنجيلي العام ، الدور الذي يقوم به رئيس  الجمهورية والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.

كما قرر المجلس الإنجيلي العام الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين  صدور قرار جديد يسمح بإعادة فتح دور العبادة مرة أخرى.

وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".


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