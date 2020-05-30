القوى العاملة: 1.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ 2600 عامل بجنوب سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2600 عاملا بقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

تلقي وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية، أشار فيه محمد عبد الرحمن مدير المديرية إلي أنه تابع خلال أبريل الماضي صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

ونوه إلي أن ما تم صرف في هذا الخصوص 475 ألف جنيه لنحو 950 عاملا غير منتظم، مشيرا إلي أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 500 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن مؤخرا، تعيين 101 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم أثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لـ 4721 عاملا بقيمة إجمالية 2 مليون و360 ألفا و500 جنيه.

تلقي الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن انجازات شهر أبريل الماضي أشار فيه إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 110 منشآت، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ،وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.