القومى لبحوث المياه يرفع درجة الاستعداد لاستقبال العاملين بعد إجازة العيد

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه رفع درجة الاستعداد وتعقيم وتطهير ديوان عام المركز والمعاهد البحثية التابعة له كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف عبد الحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اليوم استكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للمباني بشبرا المظلات والمعاهد البحثية التابعة للمركز بالقناطر الخيرية، استعدادا لاستقبال العاملين بالمركز غدا بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

أشار عبد الحى إلى أنه سيتم تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء وكذلك القرار الوزاري فى هذا الصدد بكل دقة بمنع دخول أحد إلى منشات الوزارة بدون ارتداء " الكمامة" ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 .

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد شدد على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.