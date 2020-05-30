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القوات المسلحة تعلن مقتل 19 تكفيريا فى عمليات نوعية وقصف جوى بسيناء

السبت، 30 مايو 2020 11:00 م
القوات المسلحة تعلن مقتل 19 تكفيريا فى عمليات نوعية وقصف جوى بسيناء القوات الجوية
كتب زكى القاضى

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء على 3 أفراد شديدى الخطورة، فى عمليتين نوعيتين بشمال سيناء، حيث قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات "ار بى جى". 
 
وقامت عناصر المهندسين العسكريين اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم وضعها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك، فيما قامت القوات الجوية تنفيذ من القصفات الجوية المركزة لعدد من تمركزات للعناصر الإرهابية بعدد من البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل 16 عنصرا تكفيريا، واستهداف عربيتن دفع رباعى ومخزن يحتوى على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستى لتلك العناصر الإرهابية. 
 
فيما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعى، ضبط من لفافات البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وضبط عربة محملة بمبالغ نقدية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدى. 
 
ونتيجة الأعمال استشهاد واصابة ضابطين وضابط صف وجنديين، ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهاهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الوطن.
 
 

سيناء

شمال سيناء

القوات المسلحه

عمليه نوعيه

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