وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن الراحل وافته المنية اليوم السبت، إثر أزمة صحية لم تمهله طويلا، لافتة إلى أنه كان مهنيا من الطراز الفريد وقائدا فذا بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة التي عمل بها منذ التخرج.

وأعربت عن العزاء لأهله وذويه وزملائه بالقوات المسلحة والشعب السوداني.