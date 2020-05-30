القبض على مسجل خطر بعد سرقة توك توك بالإكراه في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسجل خطر بعد سرقته توك توك بالإكراه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص.. بإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته وإستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه حال إستقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها.. وبحوزته (قطعتى سلاح أبيض "سنجة، نصل معدنى"المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.