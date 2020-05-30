اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة بائع متجول بنهر النيل بدسوق تخلص من حياته لمرور بحالة نفسية

السبت، 30 مايو 2020 02:24 ص
العثور على جثة بائع متجول بنهر النيل بدسوق تخلص من حياته لمرور بحالة نفسية جثه - ارشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي حي الكشلة بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ ، العثور على جثة مجهولة طافية بنهر النيل، وتبين أن الجثة لبائع متجول قرر التخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة إثر وجود خلافات عائلية مع زوجته.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد عثور أهالي حي الكشلة بمدينة دسوق على جثة مجهولة طافية بنهر النيل، لرجل في العقد الخامس، يرتدي بنطال وحذاء أسود وعثر في بنطاله على مبلغ 13 جنيهًا.

ووجه اللواء هيثم عطا ، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وتبين أن الجثة ل "م.إ" 48 سنة، بائع متجول، ويقيم بحي دحروج.

وكشفت التحريات أن المتوفى، كان يُعاني من حالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات زوجية، وأنه ترك منزل الزوجية قبل الحادث بيومين، عقب تدهور حالته النفسية، وقام بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل، فلقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر رقم 1999 لسنة 2020 إداري قسم دسوق، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

اخبار الحوادث

جثه طافيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة