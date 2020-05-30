الطقس حول العالم.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمدن العربية والعالمية

كتب محمود راغب

كشفت هيئىة الأرصاد الجوية ، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالمدن العربية والعالمية .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة بالمدن العربية والعالمية كما يلى:





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.