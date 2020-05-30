وأكد السفير الصينى لدى سيراليون "هو تشانجليانج " تعهد بلاده بالاستمرار فى تقديم المساعدة إلى سيراليون ودول أخرى لمكافحة وباء كورونا، وقال "إن تقديم مثل هذه المساعدة والدعم يعد بمثابة خطوة على طريق بناء مجتمع يسهم فى مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أن حكومة وشعب سيراليون أظهرا تضامنهما خلال مكافحة الوباء، ووصف هذا الوقت بأنه يتسم بالصعوبة 