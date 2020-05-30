الصحة السنغالية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

دكار أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل ١٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - أن إجمالى المصابين فى البلاد وصل إلى ٣ آلاف و٥٣٥ مصابا منذ تسجيل أول إصابة فى الثانى من مارس الماضى ، تعافى منهم ألف و٧٦١ وتوفى منهم ٤٢ مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة السنغالية، يوم الخميس الماضى، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة فى بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم أنه ومن أصل 991 حالة اشتباه فى الإصابة وعمل تحاليل لهم ، تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة من أصل 3348 مصابا شفى منهم 1686 ، فيما يواصل 1622 مصابا علاجهم فى المشافي.