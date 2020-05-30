اليوم السابع
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الصحة الإيرانية: 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت، 30 مايو 2020 01:48 م
الصحة الإيرانية: 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية تطهير الاماكن العامة ضد فيروس كورونا فى ايران
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 57 شخصا جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2282 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات فى إيران منذ بدء تفشى الفيروس إلى 7734 حالة وفاة، وحصيلة المصابين إلى 148950 مصابا.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت الوزارة إن 2533 مصابا بفيروس كورونا يعانون من حالة صحية حرجة فى غرف العناية المشددة.
 
وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا فى إيران إلى 116827 شخصا.
 
وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الصحى فى إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، أما أقاليم أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، أصفهان، هرمزغان فتشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات.
 

ايران

الصحه الايرانيه

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

السلطات الايرانيه

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