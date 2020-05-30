اليوم السابع
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الصحة الإسرائيلية تسجل 121 حالة إصابة جديدة لتكون الأعلى منذ أسبوع

السبت، 30 مايو 2020 12:19 م
الصحة الإسرائيلية تسجل 121 حالة إصابة جديدة لتكون الأعلى منذ أسبوع كورونا
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن رصد قفزة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتكون الأعلى منذ أسبوع ،  فيما تبحث الحكومة إجراءات جديدة لردع تفشي الوباء.

 

وأعلنت الوزارة صباح اليوم عن اكتشاف 121 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع 115 إصابة أمس و79 إصابة الخميس.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل 17008، بينها 14776 حالة شفاء و284 حالة وفاة، فيما لا يزال 39 مريضا في حالة خطرة، 35 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وأكد مسؤولون صحيون أثناء مؤتمر صحفي عقد في تل أبيب ارتفاعا حادا في عدد الإصابات في المدارس التي أعادت فتح أبوابها في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

كما نسب المدير العام الذي أنهى أعماله في وزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف، ارتفاع أرقام الإصابة بكورونا من جديد في البلاد إلى عدم توخي بعض المواطنين إجراءات الحيطة والحذر المطلوبة وتقاعسهم عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مثل ارتداء كمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 

وحذر المسؤول من خطر أن ترتفع حصيلة الإصابات اليومية إلى الآلاف على وجه السرعة، مشددا على أنه يتوقف على سلوك الإسرائيليين ما إذا كانت بلادهم ستواجه موجة ثانية من الوباء أم لا.

 

ومن المقرر أن تستأنف أربع مراكز للكشف عن فيروس كورونا عملها اليوم في القدس المحتلة وتل أبيب وحيفا وبئر السبع.

 

 

 

 


إسرائيل

الصحة الإسرائيلية

تل أبيب

كورونا

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