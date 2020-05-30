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"الصحة الأردنية": ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 734

السبت، 30 مايو 2020 07:36 م
"الصحة الأردنية": ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 734 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت تسجيل إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 734.

وأوضحت الصحة،فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الأربع هى 3 حالات لأردنيين قادمين من أفغانستان وماليزيا وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين فى محافظة إربد، مشيرة إلى عدم تسجيل أى حالة شفاء هذا اليوم.

وأضاف البيان أنه تم إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 ألفا و641 فحصاً.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها فى أقرب وقت ممكن، بما فى ذلك صالات المطاعم والمقاهى ومطاعم المولات.

 


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