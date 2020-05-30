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السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى المنصورية بالجيزة

السبت، 30 مايو 2020 05:00 ص
السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى المنصورية بالجيزة حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شب حريق بشقة سكنية بمنطقة المنصورية بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنصورية.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران  والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.


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حريق

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