اليوم السابع
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السودان يستدعي سفير إثيوبيا احتجاجا على خرق الحدود عند منطقة "الفشقة"

السبت، 30 مايو 2020 02:15 م
السودان يستدعي سفير إثيوبيا احتجاجا على خرق الحدود عند منطقة "الفشقة" رئيس مجلس السيادة فى السودان
كتب سمير حسنى

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استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، احتجاجًا على خرق الحدود عند منطقة "الفشقة"، جاء ذلك نقلا عن العربية.
 
وتتهم السلطات السودانية الجيش الإثيوبى بالاعتداء على أراضيه وموارده خلال الأيام القليلة الماضية، متهما ميليشيات إثيوبية مسلحة بالاشتباك مع الجيش السودانى، ما أدى لمقتل وجرح عدد من الجنود السودانيين وعدد من المدنيين.
 
وأكد المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، فى بيان صحفى، أن الميلشيات المدعومة من الجيش الإثيوبى كررت اعتداءاتها على الأراضي والموارد السودانية، موضحا أن القوات المسلحة السودانية تحلت بالصبر خلال الفترة الماضية، لإتاحة الفرصة للعملية التفاوضية بين البلدين لإنهاء الأعمال الإجرامية.
 
 
وأشار بيان الجيش السودانى إلى مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 6 من جنوده.
 
ولفت بيان الجيش السودانى إلى انتشار قوة تقدر بقوة سرية مشاة للجيش الاثيوبى حول معسكر قوات الجيش السودانى بتاريخ 26 مايو الماضى بمنطقة العلاو داخل الاراضي السودانية، وذلك بناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين السوداني والاثيوبي تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقوات الجيش السودانى بالعلاو داخل المعسكر للقوات، على ان تسحب السرية الاثيوبية الى معسكرها، وتم سحب القوتين الى المعسكرات من مناطق انتشارها .

السودان

اثيوبيا

القفشة

الجيش السوداني

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