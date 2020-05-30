وأشارت السفارة إلى أنها كانت قد فتحت الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، حيث تلقت طلبات يفوق عددها الـ 1400 طلب، لافتة إلى أنه جرى قبول الطلبات على أساس الضوابط السابق إعلانها في تحديد الأولوية في السفر حسب الوضع القانوني للمواطن في لبنان وأسبقية التقديم.

وأوضحت أن الأولوية أعطيت للمواطنين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، سواء بكسر الإقامة أو البقاء خلسة أو السياحة، ثم حاملي أختام المغادرة، ثم حاملي الإقامات المنتهية بعد 11 مارس الماضي ووفقا لأسبقية تسجيل الطلبات لدى السفارة.

وحثت السفارة جميع المواطنين على الالتزام بجدول الرحلة الواردة بها أسماؤهم، مؤكدة أن من سيتخلف عن رحلته لن يتمكن من السفر على أي من الرحلات الأخرى، إلى جانب التقيد التام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والقفازات.