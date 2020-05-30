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الرئيس السورى بشار الأسد يصدر مراسيم رئاسية بتسمية وإعفاء عدد من المحافظين

السبت، 30 مايو 2020 04:33 م
الرئيس السورى بشار الأسد يصدر مراسيم رئاسية بتسمية وإعفاء عدد من المحافظين بشار الأسد
كتب محمد جمال

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، عددا من المراسيم التي قضت بتغييرات لعدد من المحافظين.

وقضت المراسيم بحسب "سانا" بتعيين بسام ممدوح بارسيك، محافظا لمدينة حمص، خلفا لطلال برازي، الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقضى المرسوم ذاته بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبارسيك.

كما أصدر الأسد مرسوما بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي، محافظا لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

كما تم تعيين محمد طارق زياد كريشاتي، محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء خدمات محمد خالد الهنوس، محافظ محافظة درعا، وتعيين مروان إبراهيم شربك، محافظا لها.

وقضى مرسوم آخر بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسي، محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين غسان حليم خليل محافظا لها.


بشار الأسد

سوريا

أخبار سوريا

حركة تغييرات

حمص

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