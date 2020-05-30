اليوم السابع
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الداخلية تضبط 63 كيلو هيروين و135 ألف "حباية مزاج"

السبت، 30 مايو 2020 02:12 م
الداخلية تضبط 63 كيلو هيروين و135 ألف "حباية مزاج" مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الداخلية لمجابهة فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعها من التصدي لكافة صور الخروج عن القانون، لا سيما تجارة المخدرات.

 

ونجحت الجهود ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ في ضبط 4942 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5278 متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 665 كيلو بانجو، و338 كيلو حشيش، و63 كيلو هيروين و35 جرام كوكايين، و3 كيلو أفيون، و57 كيلو استروكس، و10 كيلو من مخدر الفودو.

وحرزت الشرطة 18 كيلو من مخدر الشابو و5 كيلو من مخدر الآيس، و500 جرام من  مخدر الكيتامين و5 كيلو من البودرة المخدرة و2 كيلو من مخدر فرجينيا ، و30 جرام من مخدر بيسة ، وكيلو من مخدر الفولة، و135175 قرص مخدر، وذلك خلال شهر.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 


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