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الداخلية تضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وتغلق 77 مقهى خلال شهر

السبت، 30 مايو 2020 01:42 م
الداخلية تضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وتغلق 77 مقهى خلال شهر حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا، حيث نجحت في ضبط 77 مقهى مخالف، وغلق 21 مكانا لنشاط تعليمى مخالف، و8184 محلا مخالفا لقرار الغلق وضبط 27537 قضية تموينية متنوعة .

 

ونجحت الجهود في مجال مخالفة قرار الحظر في 141547شخصا ، و40862 سيارة، و  3494دراجة نارية ، و 4135مركبة "توك توك"، وذلك خلال شهر.

 

واتخذت الحكومة عدداً من القرارات لمجابهة فيروس كورونا، حيث نص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

 وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

 

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

 

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


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