وأضافت - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الإرهابي كان مصابا في أحداث تحرير الموصل .. موضحة أن القوة تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات جنوب بغداد كان هذا الإرهابي ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن عائلته إرهابية ، حيث أن لديه ثلاثة أخوة فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عربة مفخخة في منطقة عرب جبور.