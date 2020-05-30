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الخارجية الفلسطينية: سفك الدم الفلسطينى يستمر دون مساءلة أومحاسبة الاحتلال

السبت، 30 مايو 2020 07:00 م
الخارجية الفلسطينية: سفك الدم الفلسطينى يستمر دون مساءلة أومحاسبة الاحتلال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى
رام الله أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، الجرائم البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى وشرطته خلال اليومين الماضيين، بإطلاق النار بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الجرائم الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى استشهاد الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقدس المحتلة، والشاب فادى عدنان (38 عاما) بقرية النبى صالح، مشددة على أنها امتداد لجرائم إرهاب الدولة المنظم الذى تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب وأرضه ومقدساته، كتعبير عن عمق تفشى العنصريه ليس فقط فى المجتمع الإسرائيلى وإنما أيضا فى دوائر صنع القرار ومفاصل حكم الاحتلال.

وأكدت أن هذه الجرائم تثبت أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه الإرهابية بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب، والإبقاء عليهم ينزفون حتى الموت دون تقديم أية إسعافات، أو السماح للمسعفين الوصول إليهم، فى تصعيد ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

 


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الاحتلال الاسرائيلى

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