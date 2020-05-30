الحماية المدنية بالقليوبية تستخرج جثث عاملين توفوا داخل بالوعة صرف

القليوبية نيفين طه

قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بأشراف المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، باستخراج جثث عاملين بالصرف الصحي بمحافظة القليوبية، لقوا مصرعهما أثناء تسلكيهما بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمركز قليوب، وتم استخراج الجثث ونقلهما لمستشفي قليوب تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقي اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية،بلاغا من الأهالي بمصرع عاملين بالصرف الصحي،أثناء ممارسة عملهم أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة وتبين وفاه العاملين أحدهما "ا.ل" مقيم بقرية الصباح يبلغ من العمر 28عاما، و"شعبان .م" 30عاما مقيم بقرية ابصنافير ، ونجحت أجهزة الحماية المدنية بأستخراج جثث المتوفيين من داخل بالوعة الصرف الصحي ،حيث توفا أحدهما بأختناق داخل البالوعة أثناء تسلكيها وعندما حاول زميلة انقاذة لقي مصرعه، وتم نقل جثث المتوفيين لمستشفي قليوب تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.