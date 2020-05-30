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الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

السبت، 30 مايو 2020 07:19 م
الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي، السبت، إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من بني وليد.

وكشف الجيش الليبي عن استهدافه لطائرتين مسيرتين من الثلاثة خلال محاولتهما الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت ، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما بشكل متتالي.

 


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