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الجيش اللبنانى يعتقل 5 سودانيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل

السبت، 30 مايو 2020 04:18 م
الجيش اللبنانى يعتقل 5 سودانيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل الجيش اللبناني
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتقال 5 سودانيين في نقطتين حدوديتين، أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيلوقال الجيش في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات بالجيش، أوقفت ليل الجمعة، 3 أشخاص سودانيين في محلة "خلة وردة" (أقصى الجنوب) أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل.

وذكر أن مديرية المخابرات في بلدة "حولا" (جنوب) أوقفت شخصين آخرين من الجنسية السودانية، كانا بصدد التحضير لدخول إسرائيل، مشيراً  إلى أنه يتم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

ومطلع الشهر الحالي، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية فوق أجزاء من الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

 

 

 

 


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