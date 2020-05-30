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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9267 مصابا و646 حالة وفاة

السبت، 30 مايو 2020 07:30 م
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9267 مصابا و646 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر أ ش أ

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 9267 حالة إصابة، و646 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إنه تم تسجيل 133 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 5549.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 5 مساء إلى 7 صباحا فى 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحى عن 4 ولايات هى سعيدة وتندوف وإليزى وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى أمس الأول الخميس تمديد العمل بنظام الحجر الصحى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو المقبل.

 


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