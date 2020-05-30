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الجريدة الرسمية تنشر إعلان مديرية المساحة بالغربية لكشوف نفقات إنشاء المصارف

السبت، 30 مايو 2020 02:39 م
الجريدة الرسمية تنشر إعلان مديرية المساحة بالغربية لكشوف نفقات إنشاء المصارف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، إعلان  مديرية المساحة بطنطا عن عرض الكشوف المشتمله على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاه بمنطقة صرف منطقة جناج الثالثة(أ)، والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 1/6/2020 حتى 15يونيو من نفس الشهر، على ان تكون الاعتراضات من يوم 16يونيو حتى 15يوليو.

وحددت المديرية مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقري( القضابة – الفرستق – محلة اللبن – م.بسيون – ابيج – كفور بلشاي – قسطا – دقرون – م.كفر الزيات)، مركز شرطة بسيون وكفر الزيات.

على ان يمكن لم شاء التقدم بمعارضه فى قيمة النفقات خلال 30يوما التاليه لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، وفي حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم اي معارضات، اصبحت البيانات نهائية مطابقة لقانون رقم 12لسنة 1984.

 وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر امس الأول  الخميس، قرارا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم  العالي والبحث العلمي درقم 1950 لسنة 2020 بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري ( الامتياز ) نظام السنة الواحدة.

 

وقالت الجريدة الرسمية إنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛ العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري لأطباء الامتياز نظام السنة الواحدة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها و به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 وبحسب اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباری ( الامتياز ) نظام السنة الواحدة ( المادة الأولى ) ينشأ في كل مستشفى جامعي لجنة برئاسة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لتنفيذ برنامج التدريب الإجباری ( الامتياز ) وعضوية كل من : مدیر برنامج التدريب عدد ( 5 ) منسقين للتخصصات المختلفة ( طب الأطفال - أمراض النساء والتوليد الجراحة العامة - الباطنة العامة - والطوارئ ) على أن ترسل سيرهم الذاتية إلى المجلس الأعلى اللمستشفيات الجامعية.


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