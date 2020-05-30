اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: عقد قمة بين بروكسل ولندن منتصف يونيو بعد فشل مفاوضات بريكست

السبت، 30 مايو 2020 11:09 ص
الجارديان: عقد قمة بين بروكسل ولندن منتصف يونيو بعد فشل مفاوضات بريكست بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجه نحو طريق مسدود حيث يقر كبار المستشارين في بروكسل ولندن بأن تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات بعد أيام أمر غير مرجح، وهذا يعني أن عقد قمة سياسية رفيعة المستوى بين بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، في منتصف شهر يونيو ، أصبح الآن شبه مؤكدا ، حيث باتت المحادثات بين المسئولين حول صفقة تجارية والعلاقة المستقبلية مهددة.

في ندوة في لندن أمس الجمعة ، كشف كبير مستشاري بارنييه ، ستيفان دي رينك ، أنه يعتقد أنه لا توجد فرصة كبيرة للاتفاق بشأن الصيد بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

واعتبرت الصحيفة أن عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي يعد أمرًا مهمًا لأن هذا كان أحد الشروط المنصوص عليها في العلاقة السياسية قبل أن يتم تأمين صفقة تجارة حرة أوسع.

وقال دي رينك في ندوة عبر الإنترنت في معهد الحكومة الجمعة "سأفاجأ إذا توصلنا إلى اتفاق بحلول نهاية يونيو ، لكن لم يتم استبعاده ، لكن الأمر صعب للغاية لأننا اقتربنا من يونيو تقريبًا".

وقالت "الجارديان" إن هذا يتماشى مع توقعات المملكة المتحدة، حيث أخبر كبير المفاوضين في المملكة المتحدة ، ديفيد فروست ، هذا الأسبوع لجنة مختارة أنه "بدأ يعتقد أننا قد لا ننجح بحلول 30 يونيو".

تم تضمين الموعد النهائي في الإعلان السياسي باعتباره طموحًا لكن الاتحاد الأوروبي أصر على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مخطط قبل أن يتم تأمين اتفاقية تجارة حرة أوسع.

وللمملكة المتحدة حق لمرة واحدة لطلب تمديد الفترة الانتقالية لإعطاء صفقة المزيد من الوقت لكن جونسون قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يفعل ذلك.

 

 


بريكست

مفاوضات بريكست

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفاوض بريطاني: جونسون يتخذ قرارات بريكست وكامينجز لا يعطي توجيهات

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:25 م

الجارديان: خلاف أوروبى بريطانى حول بيانات مكافحة الجريمة في محادثات بريكست

السبت، 23 مايو 2020 12:50 م

الجارديان: "بريكست" بدون اتفاق سيطغى على فرق الطوارئ المنهكة من أزمة كورونا

الخميس، 21 مايو 2020 05:10 م

تعثر مفاوضات "بريكست" من جديد.. لندن تتهم بروكسل بالتعامل معها كشريك "غير جدير بالثقة".. ومخاوف من الفشل فى التوصل لصفقة.. CNBC: الشركات من الجانبين تدفع الثمن.. والتحديات الاقتصادية بسبب كورونا دافع لحسم الملف

الخميس، 21 مايو 2020 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة