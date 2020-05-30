الجارديان: عقد قمة بين بروكسل ولندن منتصف يونيو بعد فشل مفاوضات بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجه نحو طريق مسدود حيث يقر كبار المستشارين في بروكسل ولندن بأن تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات بعد أيام أمر غير مرجح، وهذا يعني أن عقد قمة سياسية رفيعة المستوى بين بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، في منتصف شهر يونيو ، أصبح الآن شبه مؤكدا ، حيث باتت المحادثات بين المسئولين حول صفقة تجارية والعلاقة المستقبلية مهددة.

في ندوة في لندن أمس الجمعة ، كشف كبير مستشاري بارنييه ، ستيفان دي رينك ، أنه يعتقد أنه لا توجد فرصة كبيرة للاتفاق بشأن الصيد بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

واعتبرت الصحيفة أن عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي يعد أمرًا مهمًا لأن هذا كان أحد الشروط المنصوص عليها في العلاقة السياسية قبل أن يتم تأمين صفقة تجارة حرة أوسع.

وقال دي رينك في ندوة عبر الإنترنت في معهد الحكومة الجمعة "سأفاجأ إذا توصلنا إلى اتفاق بحلول نهاية يونيو ، لكن لم يتم استبعاده ، لكن الأمر صعب للغاية لأننا اقتربنا من يونيو تقريبًا".

وقالت "الجارديان" إن هذا يتماشى مع توقعات المملكة المتحدة، حيث أخبر كبير المفاوضين في المملكة المتحدة ، ديفيد فروست ، هذا الأسبوع لجنة مختارة أنه "بدأ يعتقد أننا قد لا ننجح بحلول 30 يونيو".

تم تضمين الموعد النهائي في الإعلان السياسي باعتباره طموحًا لكن الاتحاد الأوروبي أصر على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مخطط قبل أن يتم تأمين اتفاقية تجارة حرة أوسع.

وللمملكة المتحدة حق لمرة واحدة لطلب تمديد الفترة الانتقالية لإعطاء صفقة المزيد من الوقت لكن جونسون قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يفعل ذلك.