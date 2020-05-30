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التعليم: جار بحث آليات تفعيل ضم مدة الخدمة السابقة للمعلمين

السبت، 30 مايو 2020 09:40 ص
التعليم: جار بحث آليات تفعيل ضم مدة الخدمة السابقة للمعلمين نادية عبد الله مديرة التنسيق بالوزارة
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار بحث ضم المدة السابقة للمعلمين، وآلية تفعيلها، موضحة أن ضم المدة تختص به شئون العاملين والتنظيم والإدارة،  أما الحاصلين على أحكام قضائية بضم المدة فهي واجبة التنفيذ لأصحابها، وأى قرار لصالح المعلم سيطبق.


واستفسر ائتلاف معلمى مصر خلال اجتماع لهم مع مسئولة التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نادية عبد الله، حول وجود أعضائ هيئة تدريس يعملون منذ سنوات على تخصصهم  بمراحل أعدادي أو ثانوي رغم أن صحيفه الأحوال مازالت إبتدائي أو معلم فصل وسبق تغيير المسمى لهم منذ 2012 ولكن تم إلغائه لأخطاء موظفين بالإدارات أو المديريات، وتقدم بعضهم بطلبات للوزارة لتغيير المسمى الوظيفي وبالفعل تم تغيير الصحيفة من الوزارة إلا أن الادارات غير معترفة لعدم وجود قرار تنفيذي أو شهادة صلاحية صدرت لهم من الاكاديمية، حيث أوضحت عبد الله، أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين وما حدث من تغييرات حينها ولو صدر للمعلم أمر تنفيذي يتم ضبط صحيفة الأحوال من الوزارة بدون مشكلة.

وقالت هناء خيرى إحدى المعلمات المشاركات فى الاجتماع،  إن بعض المديريات يرفض الموجهين بها توقيع طلبات المعلمين الذين يرغبون فى تغيير المسمى الوظيفى حتى وإن كان من عجز  لعجز وبالتالى لاتصل طلبات للوزارة من الأساسى للموافقة على تغيير المسمى، حيث أكدت مديرة التنسيق بالوزارة، أنه تم التواصل مع المديريات وطلبت أوراق المعلمين لفحصها.

وأوضحت نادية عبد الله أن الترقيه ليست بصحيفه الأحوال ولكن يتم احتسابها بمرور خمس سنوات بينيه ويتم الترقية،  ويستثنى من المدة البينية أى اجازات حصل عليها المعلم وبالتالى  لو قلت المدة البينية لا يرقى وبالتالي يمكن الرجوع للأكاديمية لتحديد التاريخ الذى تحتسب منه المدة البينية وغير خاص به التنسيق


 


التربية والتعليم

ضم المدة السابقة للمعلمين

اخبار مصر

اخبار مصرية

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