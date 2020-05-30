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"التضامن": دمج طفل مشرد بالشارع داخل أسرته فى الإسكندرية

السبت، 30 مايو 2020 05:14 م
"التضامن": دمج طفل مشرد بالشارع داخل أسرته فى الإسكندرية دمج طفل بالشارع داخل أسرته بالإسكندرية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فريق "أطفال بلا مأوى" بمحافظة الإسكندرية التابع للوزارة، نجح فى دمج طفل مشرد بالشارع، حيث ورد بلاغ للفريق عن طفل يدعى "مازن ص" 10 سنوات، لديه اضطرابات نفسية بسيطة بسبب وفاة الوالد قبل ولادته، ووفاة الأم أثناء ولادته، ولم يستدل على بياناته إلا أن الفريق وجد اسمه مكتوب على يديه بالوشم.

 

وقام الفريق على مدار الأيام الماضية بالبحث عن أسرته تمهيدًا لنقله إليها، وبالفعل توصل الفريق لخال الابن ويدعى شعبان، وتم تسليم الابن وإنهاء كافة الإجراءات القانونية على أن يتولى فريق إدارة الحالة متابعة الطفل واستكمال الخدمات الخاصة به.

 

ومن جانبه أكد حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى أن استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى تقوم على تربية الأبناء المقيمين بالشارع داخل أسرهم الطبيعية إن وجدت، أما فى حال تعذر وجودها فيتم تحويلهم لدار رعاية اجتماعية لتلقى الخدمة والحماية اللازمة له من خلال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

 

وأشار يوسف إلى أن الوزارة طورت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 6 مؤسسات اجتماعية لرعاية الأطفال بلا مأوى حيث أصبحت بيوتا آمنة للأطفال لحمايتهم من الشارع وتقديم الخدمة للأطفال فى الخطر. وطالب يوسف بضرورة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439 حيث توجد فرق تجوب الشوارع بشكل يومى من أجل إنقاذ أطفالنا.

 
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