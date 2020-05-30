البيئة: توزيع 15 ألف كمامة على العاملين ودعم مالى للمصابين بكورونا

كتبت آية دعبس

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم وادارة المخلفات وقطاع الشئون المالية والادارية بالوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الاقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم توفير عدد 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا .

واشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملاؤهم المصابين بفيروس كورونا، والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل فى حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.

وأضافت فؤاد ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة امكانية توفير رعاية صحية افضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالى مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية فى الفترة القادمة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التزام الزملاء من العاملين بالوزارة واجهزتها بتنفيذ الأمر الإداري الصادر والذي ينص على:

اولا: أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر فى الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105 ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شئون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يساءل قانونيا.

ثانيا: أي موظف يوجد فى اسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شئون العاملين.

ثالثا: ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويساءل قانونيا كل من يخالف ذلك.

رابعا: تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى ويمنع منعا باتا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كافة الإدارت إلا مرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز.