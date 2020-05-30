البدء فى تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدمياط

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لشباب المتطوعين بالجمعية لمجهوداتهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا في تعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية أوقات استلام المشروعات البحثية والامتحانات.

وأشار"عثمان" إلى أن عملية التعقيم الدورى لكافة المنشآت التعليمية تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.