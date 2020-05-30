اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعا لـ 152 مسئولا لبحث استراتيجية الانتخابات فى ظل كورونا

السبت، 30 مايو 2020 01:00 م
الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعا لـ 152 مسئولا لبحث استراتيجية الانتخابات فى ظل كورونا انتخابات فى أفريقيا - أرشيفية
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت السفيرة ميناتا سامات سيسوما اجتماعا عبر الفيديو لمسئولي هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية بشأن بحث استراتيجية إدارة الانتخابات في أفريقيا في ظل تداعيات أزمة كورونا جاء ذلك بالتعاون مع رابطة السلطات الانتخابية الأفريقية (AAEA) وشبكات الجماعات الاقتصادية الإقليمية لمؤسسات الإدارة الانتخابية.

شارك في الاجتماع 152 من كبار المسئولين الانتخابيين من هيئات الإدارة الانتخابية الأفريقية وخبراء الانتخابات والهدف من الاجتماع استكشاف استراتيجيات للتخطيط وإدارة الانتخابات بشكل أفضل في سياق أزمة الصحة العامة التي تسبب بها مرض فيروس كورونا المستجد.

 وذكّرت المفوضة في ملاحظاتها الافتتاحية بأنه "مهما كان السياق، يجب أن تحترم الانتخابات المبادئ والمعايير الدولية والقارية للانتخابات الديمقراطية". بالإضافة إلى ذلك، ينص الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، الساري منذ فبراير 2012، على أنه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إجراء انتخابات منتظمة وسلمية وديمقراطية وذات مصداقية"

 وقدم المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض (Africa CDC) إحاطة خلال الاجتماع لوجهات نظر مؤسسات الإدارة الانتخابية الأفريقية بشأن اتخاذ تدابير تخفيف ضد انتشار كوفيد-19 .

 وأبلغت المفوضة المسؤولين الانتخابيين أن إدارة الشؤون السياسية بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ستشرع قريباً في وضع مبادئ توجيهية لإجراء الانتخابات في سياق أوبئة الصحة العامة وسيتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

 


الاتحاد الافريقي

أفريقيا

انتخابات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة