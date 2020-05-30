الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعا لـ 152 مسئولا لبحث استراتيجية الانتخابات فى ظل كورونا

هند المغربي

عقدت السفيرة ميناتا سامات سيسوما اجتماعا عبر الفيديو لمسئولي هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية بشأن بحث استراتيجية إدارة الانتخابات في أفريقيا في ظل تداعيات أزمة كورونا جاء ذلك بالتعاون مع رابطة السلطات الانتخابية الأفريقية (AAEA) وشبكات الجماعات الاقتصادية الإقليمية لمؤسسات الإدارة الانتخابية.

شارك في الاجتماع 152 من كبار المسئولين الانتخابيين من هيئات الإدارة الانتخابية الأفريقية وخبراء الانتخابات والهدف من الاجتماع استكشاف استراتيجيات للتخطيط وإدارة الانتخابات بشكل أفضل في سياق أزمة الصحة العامة التي تسبب بها مرض فيروس كورونا المستجد.

وذكّرت المفوضة في ملاحظاتها الافتتاحية بأنه "مهما كان السياق، يجب أن تحترم الانتخابات المبادئ والمعايير الدولية والقارية للانتخابات الديمقراطية". بالإضافة إلى ذلك، ينص الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، الساري منذ فبراير 2012، على أنه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إجراء انتخابات منتظمة وسلمية وديمقراطية وذات مصداقية"

وقدم المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض (Africa CDC) إحاطة خلال الاجتماع لوجهات نظر مؤسسات الإدارة الانتخابية الأفريقية بشأن اتخاذ تدابير تخفيف ضد انتشار كوفيد-19 .

وأبلغت المفوضة المسؤولين الانتخابيين أن إدارة الشؤون السياسية بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ستشرع قريباً في وضع مبادئ توجيهية لإجراء الانتخابات في سياق أوبئة الصحة العامة وسيتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.