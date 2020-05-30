الإدارة الصحية بإسنا: اليوم سحب مسحات لأصحاب الملفات المقدمة الأسبوع الماضى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة إرتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

وأوضح الدكتور زكريا الحداد، أنه تقرر أيضاً أن يتم اليوم السبت، سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها يوم 27 مايو، حيث تم الإتصال بهم مساء أمس لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، مؤكداً أن مدينة إسنا لم تسجل أية حالات مصابة بكورونا أمس الجمعة.