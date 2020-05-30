الأمم المتحدة: توزيع أغذية منقذة للحياة لـ 4.5 مليون شخص شهريا فى أزمة كورونا

هند المغربي

ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه في ظل تدابير احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تحد من حركة الأشخاص، لجأ برنامج الأغذية العالمي إلى تدابير جديدة لضمان حصول الأشخاص على مستحقاتهم على نحو مأمون قدر الإمكان، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي أغذية منقذة للحياة لـ 4.5 مليون شخص كل شهر، ويعمل البرنامج على زيادة دورات التوزيع وساعات العمل خلال اليوم، وإنشاء محطات لغسل اليدين، ودعم الأشخاص لممارسة التباعد الجسدي في نقاط التوزيع واستخدام الرسائل القصيرة لإبلاغ العائلات بالوقت المناسب الذي يمكنها فيه استلام المساعدة لتجنب الازدحام.

وأفاد التقرير أنه بالشراكة مع اليونيسف، يقوم البرنامج بتوزيع الصابون ومنشورات حول النظافة. كما يعمل البرنامج مع الشركاء لإدخال برنامج توزيع متنقل، حيث يتم وضع الطعام في أقرب نقطة ممكنة من منازل العائلات.

ولفت التقرير إلى إن جائحة الجوع على وشك اجتياح العالم، حيث أظهر تحليل برنامج الأغذية العالمي أنه يمكن دفع ما يقرب من ربع مليار شخص إلى الجوع الشديد في عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19.

وتهدد الأزمة الصحية بأن تصبح كارثة إنسانية عالمية. وكان 135 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في عام 2019. وقد يتم دفع 130 مليون شخص آخرين نحو براثن الجوع الشديد إذا استمر الوضع في التدهور، ليصل المجموع إلى 265 مليون في عام 2020.

مارجو فاندرفيلدين مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي قالت" تتطلب مثل هذه الحالة الطارئة غير المسبوقة استجابة عالمية"