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الأمم المتحدة: تضرر 470 ألف إثيوبي من الفيضانات ونزوح 300 ألف شخص

السبت، 30 مايو 2020 05:37 م
الأمم المتحدة: تضرر 470 ألف إثيوبي من الفيضانات ونزوح 300 ألف شخص ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الامم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، إنه أدت الأمطار الغزيرة التى بدأت فى أبريل الماضى إلى فيضانات وتشريد وفقدان الأرواح وسبل العيش، فضلًا عن تدمير البنية التحتية فى أجزاء مختلفة من أثيوبيا

وبحسب السلطات، أثرت الفيضانات على أكثر من 470 ألف شخص، من بينهم أكثر من 300 ألف شخص نزحوا

وأضاف دوجاريك " تستجيب الحكومة والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية والمجتمعات الأخرى لاحتياجات المتضررين والنازحين من الفيضانات، على الرغم من القيود" لافتا إلى أنه مطلوب مبلغ 25.6 مليون دولار بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات "

وأفاد دواريك أنه فى الصومال، تم اختطاف سبعة من العاملين الصحيين الصوماليين من عيادة لصحة الأم والطفل تديرها منظمة غير حكومية (منظمة غير حكومية) فى قرية جولى فى منطقة شبيلى الوسطى. وقتل هؤلاء العمال الصحيون السبعة ومدنى آخر فى وقت لاحق.

وقال آدم عبد المولى، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى الصومال، أن أى هجمات ضد المنشآت الطبية والعاملين فيها أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الإنسانى الدولى، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف.


اثيوبيا

الأمم المتحدة

افريقيا

ستيفان دوجاريك

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