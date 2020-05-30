الأطقم الطبية فى رواندا تستعين بأجهزة روبوت لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا

رويترز

حضر أكازوبا وإكيزير ونجابو للعمل فى منشأة كانينيا المخصصة لعلاج المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الرواندية كيجالى ، لكن هؤلاء ليسوا من عمال الرعاية الصحية العاديين وإنما أجهزة روبوت، وفى محاولة لتقليل مخالطة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأطباء وأطقم التمريض تستخدم رواندا أجهزة الروبوت الثلاثة للقيام بمهام بسيطة مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة المرضى.

وتبرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بهذه الأجهزة البيضاء، ذات الأعين الزرقاء البراقة والمظهر الشبيه بالبشر، وهى تساعد العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة أزمة كورونا فى رواندا التى سجلت 355 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

وقال ديفيد توراتسينز، وهو طبيب فى المنشأة التى تضم 75 سريرا وكان بها 65 مصابا بالفيروس عندما زارها فريق رويترز "أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءا من فريق العلاج".

وتخفض هذه الأجهزة عدد المرات التى يتعين على الأطباء القيام بها لتفقد المرضى وذلك عن طريق نقل الرسائل إلى الأطباء ومساعدة الفريق فى تقييم فعالية قراراتهم العلاجية. وتستخدم رواندا بالفعل طائرات مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام التى تهدف لإبطاء انتشار المرض. وهناك اثنان من أجهزة الروبوت الأخرى تعمل فى مركز نياماتا لعلاج مرضى كوفيد-19 فى جنوب شرق كيجالي.

وقال مسؤولون إنه سيتم برجمة هذه الأجهزة للقيام بمهام إضافية.