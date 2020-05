اقتحام سلاسل محلات شهيرة بأمريكا بعد تظاهرات لمقتل شاب من أصل أفريقى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

شهد عدد من سلاسل المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحاما ونهب من قبل المتظاهرين على إثر حادث مقتل جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء بعد تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والخنق.



1

Lmfao I searched the bihhh who recording IG just to see who it was & sis got a whole onlyfans link selling her lil coota but is pressed & calling niggas lame for looting Dior 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RQ17cOdzo4 — Chef BoyArtNeal (@DaKidArtNeal) May 30, 2020





وشاركت هاشتاجات "JusticeForGeorgeFlyod" و "riots2020" قائمة الاكثر تداولا بالولايات المتحدة الأمريكة، حيث ينادى بالقصاص العادل من قتلة الشاب جورج فلويد، كما أدان العديد من المغردين أعمال الشعب التي شملت تكسير ونهب عدد من المحلات التجارية الكبرى، وتداول عدد من فيديوهات وثقت عمليات النهب والسرقة للعديد من المتاجر الشهيرة.





Apple store in Portland looted, Apple charges 100x markup prices for their Chinese made products. They pay their “Geniuses” $12 an hour... #riot #riots2020 pic.twitter.com/GFDBdclHnP — Jay Z(amora) (@Jay_MCMLXXXIX) May 30, 2020

وأدان الكثير من مستخدمو موقع تويتر أعمال الشغب، حيث قال أحد المتابعين عبر الهاشتاج، قائلاً :"هذا مشهد إجرامي حقيقي، و يجب على الشرطة اعتقالهم الآن، السرقة من المحلات ليست عدالة حقيقية نريد عدالة حقيقية لجورج"، بينما كتب آخر:"أن ذلك يعتبر أعمال شعب وليس له علاقه بقضيتنا".





The protestors are not playing in Cali #riots2020 they really destroying Mercedes Benz 😱 pic.twitter.com/lJdcAWTbjf — Krissy Lauren💋 (@krissylauren_) May 30, 2020



يشار أنه شارك من قبل المئات بمدينة مينيابوليس، فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة في قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد، حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته .

THIS IS A LIVE CRIME SCENCE!



THE POLICE SHOULD ARREST THEM NOW!!



Stealing from Gucci , Dior and Louis Vuitton is not REAL JUSTICE



We want real justice for George#protests #BLACK_LIVES_MATTER #riots2020 #saturdayMorning #AllLivesMatter



pic.twitter.com/aYX0n1Qkrx — Terrence K. Williams (@w_terrence) May 30, 2020

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذى تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته، وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أن أربعة ضباط ضالعين فى الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً: "هم الآن موظفون سابقون".

وظهر فى مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطى أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولاية عن فتح تحقيق فى وفاة الرجل.