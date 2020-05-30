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اعراض خراج الاسنان منها مذاق ورائحة سيئة بالفم

السبت، 30 مايو 2020 03:00 ص
اعراض خراج الاسنان منها مذاق ورائحة سيئة بالفم خراج الاسنان
كتبت فاطمة خليل

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خراج الأسنان هو عدوى داخل الأسنان تنتشر إلى طرف الجذور أو حولها، وتنشأ هذه العدوى من الحجرة الداخلية للسن، ويوجد داخل حجرة الأسنان أوعية دموية وأعصاب، في هذا التقرير نتعرف على اعراض خراج الاسنان، حيث يختلف خراج الأسنان عن خراج اللثة حسب مصدر العدوى الأصلية ويعتمد العلاج على مصدر العدوى، وفقاً لموقع " medicinenet".

 

اعراض خراج الاسنان 1

اعراض خراج الاسنان
 

اعراض خراج الاسنان عديدة وقبل تكون الخراج تفقد الأسنان بشكل أساسي قدرتها على محاربة العدوى، والبكتيريا قادرة على غزو الأوعية الدموية والتكاثر وتخرج من خلال الجزء السفلي من الجذر إلى العظم،  والخراج عبارة عن مجموعة من القيح تتكون من خلايا الدم البيضاء الميتة وحطام الأنسجة والبكتيريا.

وتشمل اعراض خراج الاسنان

-يتحول لون الأسنان إلى اللون الداكن مقارنة بالأسنان المحيطة.

-هناك ألم عند الأكل أو بالضغط على السن، يتسبب الخراج الذي انتشر في طرف الجذر في إصابة الهياكل الداعمة (اللثة والعظام).

-في بعض الأحيان يكون ألم الخفقان أو النبض شديدًا جدًا بحيث لا يمكن تخفيفه باستخدام مسكنات الألم، عادة ما يرتبط هذا بانتشار العدوى والتسبب في مزيد من الضغط على الهياكل المحيطة باللثة والعظام.

-هناك تورم في أنسجة اللثة مليئة بالصديد، يبدو التورم المرتفع كبثرة بالقرب من السن المصاب.

 البثرة المفتوحة تفرز القيح، هذه علامة واضحة على العدوى.

- العلامات الأخرى لخراج الأسنان هي الطعم السئ أو الرائحة الكريهة في الفم.

-غالبًا ما يشير تورم الوجه أو الفك أو الغدد الليمفاوية المحيطة إلى إصابة متزايدة بالعدوى.

-يمكن أن يكون ألم الفك من التورم موجودًا أيضًا.

اعراض خراج الاسنان 3
اعراض خراج الاسنان 

اعراض خراج الاسنان وعوامل الخطر التي تسببه
 

اعراض خراج الاسنان تظهر لأسباب عديدة وبالنسبة للجزء الأكبر، فإن سوء نظافة الفم الأسنان يزيد من خطر الإصابة بالخراج.

طحن الأسنان أو صريرها والنظام الغذائي المرتفع من السكر، والصدمات الأخرى للأسنان يمكن أن يعرض الفرد إلى خراج الأسنان.

اعراض خراج الاسنان 12
خراج الاسنان 

اعراض خراج الاسنان

خراج الاسنان

علامات خراج الاسنان

أسباب خراج الاسنان

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