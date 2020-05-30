اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بميدان أبو حشيش ونعمان الأعصر بالمحلة

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بميدان أبو حشيش ونعمان الأعصر بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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تشهد عدد من المناطق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه، كارثه بيئية بسبب تراكم أكوام القمامة بكميات كبيرة منذ عدة أيام، ورصد" اليوم السابع" انتشار القمامة بميدان أبو حشيش بمنطقة صندفا وشارع الترعة ونعمان الأعصر بنطاق حي أول وثان المحله بكميات كبيرة وسط غياب لمسئولي الحي، وانتشرت الماعز والقطط والكلاب الضالة بحثا عن بقايا الطعام الملقاة في القمامة، بينما شكا الأهالي من عدم رفع القمامة والتي تسببت في انتشار الذباب والبعوض، مطالبين بسرعة تدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتكثيف حملات النظافة والتطهير.

من ناحية أخرى شن حي أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحي والمهندسة نجلاء عبد البر مدير الإدارة الهندسية حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة المقامه بدون تراخيص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي للبناء المخالف.

شارك فى الحملة شرطة المرافق لتأمين عملية الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة الطابقين العاشر والحادي عشر بعدد من العقارات حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحية أخرى شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالالتزام بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها .

وأشار محافظ الغربية، إلى معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

 

 

 


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