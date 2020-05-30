اليوم السابع
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استمرار حبس شخص ضبط أثناء قيادته سيارة مسروقة في مصر القديمة

السبت، 30 مايو 2020 01:35 م
استمرار حبس شخص ضبط أثناء قيادته سيارة مسروقة في مصر القديمة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تم ضبطه أثناء قيادته سيارة مسروقة بدائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


مصر القديمة

جريمة سرقة

سرقة سيارة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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