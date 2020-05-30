اليوم السابع
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استكمال أعمال ترفيق القرى النموذجية بالخارجة بـ700 مليون جنيه

السبت، 30 مايو 2020 02:00 ص
استكمال أعمال ترفيق القرى النموذجية بالخارجة بـ700 مليون جنيه القرى النموذجية بالوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن المهندس عادل عمر،مدير عام مديرية الإسكان بالوادى الجديد، عن استكمال أعمال ترفيق مشروع الوحدات السكنية بالقرى النموذجية الثلاث شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، بتكلفة 700 مليون جنيه، وذلك على مساحة 500 فدان، بحيث يجري ترفيق كل 5 أفدنة على حدة، وذلك ضمن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة، وأضاف عمر أنه جرى تنفيذ أعمال حفر 5 آبار جوفية وإقامة محطتي معالجة لخدمة مشروع إقامة القرى النموذجية الثلاثة بمركز الخارجة بتكلفة 77 مليون و343 الف جنيه، وذلك ضمن مبادرة " بيتك مصنعك غيطك"، وجارى استكمال حفر 2 بئر جوفي زراعي بتكلفة 5 مليون و757 الف جنيه، وبئري مياه شرب بتكلفة 6 مليون و955 الف جنيه، وجاري حفر بئر جوفي خامس بتكلفة 3 مليون و220 الف جنيه ضمن المشروع .

وأوضح عمر أنه يجرى تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بتكلفة 9 مليون و478 الف جنيه، ومحطة معالجة " تنقية" مياه شرب بقدرة 200 متر مكعب\ ساعة، بتكلفة 4 مليون و516 الف جنيه، وجري تنفيذ 60 % من المشروع، لتنتهي جميع مشروعات الترفيق خلال أقل من 6 أشهر .

وكان قد أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في نوفمبر 2018 عن تنفيذ مشروع القرى النموذجية التي يجري إنشائها شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة (بيتك –مصنعك – غيطك ) ، لتنفيذ خطة الجذب السكاني للمحافظة ، حيث أنها مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، بواقع 3 قري ، تشمل القرية الواحدة علي 100 منزل مصمم علي الطراز البيئي ، مساحة المنزل الواحد 110 متر مربع ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة حيوانية بالإضافة إلي تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل .


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