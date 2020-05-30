ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان لـ 67651 حالة

إسلام أباد (أ ش أ)

قالت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت، إن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 67651 إصابة، تعافى منهم 24131 ، وتوفى 1395 شخصا، وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن باكستان رغم قربها من الصين ظلت خالية من الفيروس حتى يوم 26 فبراير عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة وكانت لرجل في كراتشي بعد عودته من إيران وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا من الفيروس على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة إنه بعد فترة وجيزة من رصد أول إصابة توالى رصد الفيروس لدى المواطنين الباكستانيين العائدين من إيران.

وفرضت باكستان العزل العام على مستوى الدولة لمدة شهر ونصف لكن رئيس الوزراء عمران خان أعلن تخفيف العزل على مراحل.

ويُعتقد أن الجيل الأحدث من الفيروس التاجي نشأ في ووهان بالصين نهاية العام الماضي قبل أن ينتقل منها إلى مختلف دول العالم في غضون شهرين فقط.

وكانت وسائل إعلام محلية، أعلنت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفعت إلى 66457 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 1140 حالة إصابة جديدة فى إقليم "البنجاب" و92 حالة في العاصمة "إسلام أباد" وسبع حالات في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1395 حالة، وذلك عقب تسجيل 29 حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" وحالة واحدة بإقليم "آزاد جامو وكشمير ".