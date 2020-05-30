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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان لـ 66457 حالة

السبت، 30 مايو 2020 08:32 ص
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان لـ 66457 حالة فيروس كورونا
إسلام أباد (أ ش أ)

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أعلنت وسائل إعلام محلية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفعت إلى 66457  حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 1140 حالة إصابة جديدة فى إقليم "البنجاب" و92 حالة في العاصمة "إسلام أباد" وسبع حالات في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1395 حالة، وذلك عقب تسجيل 29 حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" وحالة واحدة بإقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 


كورونا

فيروس كورونا

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الصحه الباكستانيه

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