كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 14525 حالة، عقب تسجيل 866 حالة إصابة جديدة، وقالت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، ارتفعت إلى 249 حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يذكر ان صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن البنتاجون يستعد لقيام الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوصى القادة العسكريون بإبقاء على الأقل قوة صغيرة لمكافحة الإرهاب فى البلاد، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون.

وسيأتى خفض القوات بعد سحب عدة آلاف من أفراد الخدمة منذ توقيع إدارة ترامب اتفاقا مع طالبان فى 29 فبراير. ودعا الاتفاق الولايات المتحدة إلى تقليل عدد قواتها فى أفغانستان من 12 ألف إلى 8600 بحلول منتصف يوليو، مع احتمال سحب كامل بحلول الربيع المقبل لو لبت طالبان شروط عديدة.

وقد امتنعت طالبان تقريبا عن مهاجمة القوات الأمريكية منذ مارس، بحسب ما جاء فى الاتفاق، إلا أن مفاوضات السلام بين الجماعة والحكومة الأفغانية قد توقفت فى مستنقع دموى. فقد قتل وأصيب عشرات المدنيين نتيجة لعمليات الحكومة الأفغانية وفى هجمات طالبات الشهر الماضى، فى زيادة كبيرة عن إبريل العام الماضى، وفقا لفرقة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان.

إلا أن المسئولين الأمريكيين لا يزالوا يتوقعون أن يخفض ترامب المزيد من القوات مع سعيه لتحقيق وعده بإنهاء حروب أمريكا التى لا تنتهى.