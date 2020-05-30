اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يطلق حملة لدعم مكافحة فيروس كورونا بمصر

كتب محمود راغب

قرر أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى إطار حرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة ذويهم فى أرض الوطن تبنى حملة توعية فى مختلف أحياء مصر حول فيروس كورونا .

وأكد الاتحاد أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الحملة فى جميع وسائل الإعلام وسوف يعتمد أعضاء اتحاد الكيانات فى هذه الحملة على العالقين الذين سافروا من مختلف بلاد أوروبا إلى مصر وأيضا على أصدقائهم الذين سيقومون بدورهم للدعاية للحملة وتسجيل المتطوعين بعد أن صار واضحا انتشار وباء فيروس كورونا نتيجة لعدم حرص عدد كبير فى أخذ الاحتياطات اللازمة رغم المجهود الكبير الذى تقوم بها القيادة السياسية .

تبدأ الحملة بدعوة 3 أو 4 شباب من كل حى لتسجيل أسمائهم للتطوع للعمل فى الحملة مع ذكر اسم الحى والمنطقة والمحافظة، وسوف يتم التنسيق بينهم تحت مسؤلية أحدهم عن طريق موقع تواصل اجتماعى تحدد فيه أسس وقواعد العمل فى هذه الحملة التي تعتمد أساسًا على التوعية ، كما ستوضع القواعد والاحتياطات التي تضمن سلامة المتطوعين.