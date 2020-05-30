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إنقاذ مسنة 94 عاما بعد امتناعها عن الطعام 5 أيام خوفاً من كورونا باسكتلندا

السبت، 30 مايو 2020 04:42 م
إنقاذ مسنة 94 عاما بعد امتناعها عن الطعام 5 أيام خوفاً من كورونا باسكتلندا كورونا
كتب محمد جمال

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أنقذ أهالى مدينة جلاسكو الاسكتلندية امرأة فى الـ 94 من العمر، تعيش وحيدة فى ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، ولم تأكل طيلة خمسة أيام لأنها كانت خائفة جداً من مغادرة منزلها خلال جائحة كورونا.

وجذب وضع المرأة الانتباه، عندما توجه متطوعون، من جمعية جيش الإنقاذ الخيرية التابعة للكنيسة، نحو المنازل المغلقة يطرقون أبوابها لتفقد أصحابها في إطار خطة الدعم الغذائي خلال جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكر"يورو نيوز".

وذكر الموقع أن هذه الحالة سلطت الضوء على المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي في المملكة المتحدة، حيث تعاني الأسر محدودة الدخل والتي تقترب من مستوى خط الفقر، بسبب تسريح العمال وفقدان الوظائف وغلاء المعيشة المرتبط بالجائحة.

وقال جيش الإنقاذ إن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعا لعدد الأسر، التي تتلقى طرودا غذائية بنسبة 63% من جملة مراكزها البالغ عددها 665 مركزا، خلال الفترة الممتدة بين شهرى فبراير وإبريل. ويعرب متطوعون عن تخوفهم من أن الأسر محدودة الدخل، ستعاني من تداعيات الجائحة الاقتصادية لسنوات عدة، بحسب الموقع.

من جانبها أعربت الحكومة الاسكتلندية عن أسفها للسماع بالحادثة التي ألمت بالمرأة العجوز، مذكرة بتدابير الحماية التي أقرت لفائدة الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

 


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