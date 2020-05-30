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إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

السبت، 30 مايو 2020 03:45 م
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً انفوجراف اليوم السابع - رئيس الحكومة
كتبت هند مختار

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أصدرت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات واجب اتباعها من قبل المواطنين ابتداء من السبت 30 مايو، وهي:
 
1- يبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساء وحتي 6 صباحاً لمدة 15 يوم.
2- إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
3- يقتصر العمل بجميع المطاعم علي تقديم خدمة التيك اواي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك.
4- السماح بالحركة المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مامورو الضبط القضائي.
5- غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
6- غلق جميع المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية بدء من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 6 صباحاً.
7- عدم السماح للركاب بدخول محطات مترو الانفاق بدون ارتداء كمامة.
8- عدم السماح بدخول العاملين والمترددين علي الأسواق أو المحلات أو المنشأت الحكومية أو المنشات الخاصة أو البنوك أو الركاب في وسائل النقل الجماعية أو الخاصة دون ارتداء الكمامات الواقية.
9- من يخالف القرارات السابقة معرض لدفع غرامة قدرها 4000 جنيه.
 
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