إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

كتبت هند مختار

أصدرت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات واجب اتباعها من قبل المواطنين ابتداء من السبت 30 مايو، وهي:

1- يبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساء وحتي 6 صباحاً لمدة 15 يوم.

2- إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

3- يقتصر العمل بجميع المطاعم علي تقديم خدمة التيك اواي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك.

4- السماح بالحركة المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مامورو الضبط القضائي.

5- غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

6- غلق جميع المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية بدء من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 6 صباحاً.

7- عدم السماح للركاب بدخول محطات مترو الانفاق بدون ارتداء كمامة.

8- عدم السماح بدخول العاملين والمترددين علي الأسواق أو المحلات أو المنشأت الحكومية أو المنشات الخاصة أو البنوك أو الركاب في وسائل النقل الجماعية أو الخاصة دون ارتداء الكمامات الواقية.

9- من يخالف القرارات السابقة معرض لدفع غرامة قدرها 4000 جنيه.

