اليوم السابع
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إقرار تأجيل معارض إكسبو دبى لمدة عام بسبب فيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 04:33 م
إقرار تأجيل معارض إكسبو دبى لمدة عام بسبب فيروس كورونا معارض إكسبو العالمية
إيمان حنا

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قالت الجهة المشرفة على معارض إكسبو العالمية، وفق العربية، إن جمعيتها العمومية وافقت على تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب صعوبات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنه أصبح من المقرر بدء المعرض في أكتوبر 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، إنه جرى تجاوز أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء البالغ عددها 170 اللازمة لتأجيل معرض إكسبو. والحدث هو تجمع معني بالأعمال والثقافة يستمر لقرابة ستة أشهر ويجرى كل 5 سنوات.

وقال أمين عام المكتب ديمتري إس. كيركينتزيس في بيان "رغم أن هذا الوضع لم يسبق له مثيل، يبرهن رد فعل حكومة الإمارات والدول الأعضاء لدينا على الروابط القوية التي تربطنا والالتزام المشترك لدينا بتقديم معرض إكسبو عالمي شامل حقا".

واقترحت الإمارات، التي تضم مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة في دبي، التأجيل في مارس بعد أن طلبت دول مشاركة تأجيلا للتركيز على تفشي فيروس كورنا المستجد. وسيظل الحدث يحمل اسم إكسبو 2020 دبي.

وفى آواخر مارس الماضى قد عقد منظمو إكسبو 2020 دبي اجتماعاً ثانياً "عن بعد" مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر "كوفيد - 19" على استعدادات العالم لإكسبو 2020 دبي. وفق وام.

واطلعت الدول المشاركة لجنةَ التسيير على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في التجهيز للحدث الدولي الضخم.

وراجعت لجنة التسيير أيضا باهتمام بالغ أثر انتشار "كوفيد - 19" على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في العالم.. وجدد الأعضاء التأكيد على تضامنهم مع المجتمع الدولي، في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

وجدد منظمو إكسبو 2020 دبي التأكيد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل يدا بيد مع الشركاء الدوليين من أجل تنظيم إكسبو دولي يجسّد بصدق الغرض الذي تأسس من أجله، والمتمثل في أن يكون محفلا دوليا شاملا لمعالجة التحديات المشتركة والسعي إلى إيجاد حلول لتلك التحديات بروح التعاون الدولي والتضامن


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كورونا

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