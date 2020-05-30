إصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة – السويس".. صور

السويس – السيد فلاح

أصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "السويس – القاهرة"، بإصابات خفيفة، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، للسيارة الميكروباص، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.

تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، اخطارًا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ل ق ا 8791"، قرب بوابة الكيلو 109 بطريق المؤدي للسويس من القاهر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، لكن جميع المتواجدين فى الميكروباص خروجوا سالمين، ولم تستعدى إصاباتهم نقلهم إلى المستشفى، وتم إحضار ميكروباص آخر ونقلهم إلى السويس.

ونفى مصدر بمرفق إسعاف السويس، نقل أى من ركاب الحادث إلى أى مستشفى، مشيرًا إلى أن الإصابات طفيفة لا تذكر، وخرج الجميع من الميكروباص دون أى ألم، وتم إحضار سيارة آخرة واستكملوا رحلتهم إلى السويس.